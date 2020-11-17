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Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde yarın akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 75 kilometreye çıkabileceği bildirildi. Açıklamada, yarın başlayacak olan fırtınanın cuma günü gece yarısından sonra etkisini yitireceği belirtildi. İşte Meteroloji'den yapılan son dakika uyarılar ve bazı illere göre hava durumu tahminleri...

Yaşam / 17 Kasım 2020 Salı 14:53
Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde yarın akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 75 kilometreye çıkabileceği bildirildi. Açıklamada, 'Marmara'da rüzgarın yarın (18.11.2020 Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Cuma (20.11.2020) günü gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.' denilirken, oluşması muhtemel riskler arasında ulaşımda aksamaların oluşması bekleniyor.

SABAH VE GECE SAATLERİNDE...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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