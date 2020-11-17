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Koronayı imha ediyor!

Gargaranın, laboratuvar ortamında yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 30 saniyede etkisiz hale getirdiği açıklandı. Buna mukabil gargaranın, koronavirüs için etkili bir tedavi yöntemi olduğuna dair kanıt henüz bulunamadı.

Sağlık / 17 Kasım 2020 Salı 20:12
Koronayı imha ediyor!

İngiliz yayın organı BBC'nin haberine göre, ağız gargaralarının Kovid-19 üzerindeki etkisi, Cardiff Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından incelendi. Çalışma, laboratuvar ortamında, kişinin nazal ve oral kanallarındaki durumun taklit edildiği bir test tüpü içinde yürütüldü. Uzmanlar, yüzde 0,07 oranında setilpiridinyum klorür içeren ağız gargarasının, Kovid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getirebildiğini gözlemledi.

Bulgular, gargaranın, tükürükteki virüsü öldürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koyarken, Kovid-19 için etkili bir tedavi yöntemi olduğuna dair kanıt elde edilmedi.

Penn State Tıp Fakültesinde görevli uzmanların yaptığı çalışmanın ekimde açıklanan bulguları da bazı gargaraların ve bebek şampuanlarının Kovid-19'u etkisiz hale getirebileceğini göstermişti.

Diş eti hastalıkları uzmanı Dr Nick Claydon, setilpiridinyum klorür içeren ağız gargaralarının, salgın döneminde el yıkama, fiziksel mesafe ve maske takma gibi insanların önemli bir rutini haline gelebileceği öngörüsünde bulundu.

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