Kılıçdaroğlu yine iftira atmış!

Basın İlan Kurumu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kuruma yönelik iftiralarına karşı kamuoyu açıklamasında bulundu.







İşte BİK'in söz konusu cevabı:



"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Kasım 2020 tarihli grup toplantısında yaptığı konuşmada, Basın İlan Kurumu hakkında haksız ithamlarda bulunmuştur.



Kurumumuz, 02/01/1961 tarih ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun ile kurulmuş kamu tüzel kişiliğini haiz bir idare olup; temel görevi resmi ilan ve reklamları mevzuatın öngördüğü şartları taşıyan süreli yayınlara fikir ve içtihat ayrımı gözetmeksizin dağıtmaktır.



Kurumumuz bu görevini başta Anayasa olmak üzere Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine istinaden yerine getirmektedir. Resmi ilan hakkını haiz süreli yayınların ödevlerinden biri de basın ahlak esaslarına riayet etmektir. 195 sayılı Kanun'un 49. maddesi ile Kurumumuza resmi ilan hakkını haiz süreli yayınların basın ahlak esaslarına riayet etmemesi halinde, iki ayı geçmemek üzere resmi ilan ve reklamları kesme müeyyidesi uygulama görevi ve yetkisi verilmiştir. Kurumumuz bu görev ve yetkisini kurulduğu günden beri Basın Ahlak Esaslarına aykırı yayın yapan tüm süreli yayınlar için kullanmaktadır.



CUMHURİYET GAZETESİ YALAN HABER YAPMIŞ!



Konuşmada bahsi geçen Cumhuriyet gazetesiyle ilgili müeyyide kararı, ilgililerin Kurumumuza şikayeti üzerine, karara konu olan haberler incelenerek ve gazetenin savunması alınarak, tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde verilmiştir. Nihayetinde söz konusu haberlerin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve kaçak yapıya yönelik yayınların doğru olmadığı anlaşılmış, gazetenin Basın Ahlak Esaslarına aykırı davrandığı sonucuna varılmıştır.



İŞTE SAVCILIK KARARI



Nitekim, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/62411 soruşturma-2020/66163 karar numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında da, yalan habere konu yapının kaçak olmadığı açık bir şekilde belirtilmiştir.



Basın İlan Kurumu tarafından verilen söz konusu müeyyidelere karşı ilgili gazete tarafından İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davalar kesin olarak reddedilmiştir. Böylelikle müeyyide kararları kesinleşmiş olup Kurumumuz tarafından uygulanmıştır.



CHP LİDERİ "HAKSIZ"



Basın İlan Kurumu, 60 yıla yaklaşan tecrübesiyle köklü bir kurum olarak halen Türk basınının en büyük destekçisi konumundadır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Kurumumuza yönelik konuşmasında yer alan ifadeleri haksız ithamlardan oluşmaktadır.



Kurumumuz, bundan önce de olduğu gibi görevlerini mevzuat ve hukuk çerçevesinde devam ettirecektir.



Kamuoyuna saygıyla arz olunur.







KILIÇDAROĞLU YİNE İFTİRA ATTI!



Partisini bugünkü grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu BİK hakkında ne demişti;



"Basın özgürlüğü konusunda basın ilan kurumu ciddi bir tehdit unsuru. Beğenmediği haberler dolayısıyla gazetelere "sana ilan göndermeyeceğim" diyor. Cumhuriyet gazetesi basın ilan kurumunun zulmüne uğradı. Niçin? Fahrettin Altun'un boğazda yaptığı inşaat dolayısıyla. Fahrettin Altun bu inşaatı yaptı mı, yaptı. İzin aldı mı, almadı. İnşaatı sonra kendisi yıktı mı, yıktı. Cumhuriyet Gazetesi bunu haber yaptı mı? Yaptı. Şimdi bu doğru haber yaptığı için ceza alıyor. Hukukta reform yapacağız diyenlere seslenmek isterim; ne zamandan beri doğru haberler ceza konusu olmaya başladı. Sen hukukta reform yapacağız diyorsan Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan haksız muameleyi derhal durduracaksın."