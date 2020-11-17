İzmir'de korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre İzmir’de korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Aydın ve Muğla illerimizde de hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre İzmir'de saat 20.59'da 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi.
Yerin 4.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aydın ve Muğla illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.