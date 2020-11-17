İstanbul'da metrobüste tıka basa yolculuk!

İstanbul'da akşam saatlerinde bazı toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Avcılar metrobüs durağında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.



Koronavirüs vakalarının yeniden artmasına rağmen bazı duraklar ve metrobüs içerisinde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.







Avcılar metrobüs durağındaki kalabalık kameraya yansıdı.







Yolculardan biri "Sosyal mesafeye metrobüslerde uyulmuyor. Denetimler yapılması gerekiyor. Metrobüsler çok kalabalık mecbur olmasam kullanmam" dedi.