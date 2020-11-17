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Hollanda'dan skandal Azerbaycan kararı!

Hollanda parlamentosu sivil katili Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarını görmezden gelerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva hakkında skandal bir karar verdi. Parlamentoda, Azerbaycan'ın haklı zaferi kabul edilmeyerek Aliyev ve eşi Aliyeva'ya savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım uygulanması konusunda hazırlanan önerge kabul edildi.

Güncel / 17 Kasım 2020 Salı 22:48
Hollanda'dan skandal Azerbaycan kararı!

Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'ı 44 gün süren çatışmaların ardından geri almış, Ermenistan ordusunu büyük hezimete uğratmıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından Rusya'nın arabuluculuğunda Azerbaycan-Ermenistan-Rusya arasında imzalanan ortak bildiri ile çatışmalar son bulmuştu. Azerbaycan'ın tarihi zaferi uluslararası alanda büyük yankı uyandırırken, Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarını görmezden gelen Avrupa, yeni bir skandala imza attı. Hollanda parlamentosu, Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Hristiyan Birlik (ChristenUnie) tarafından hazırlanan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulamasını içeren önergeyi kabul etti. Oy çokluğu ile AB'nin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da savaş suçları işlediği ve bu nedenle cezalandırılmaları gerektiği kabul edildi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, önergeye "doğru bir sıralama olmadığı" gerekçesiyle sıcak bakmadığını belirtti. Bakan Blok, önce Dağlık Karabağ'da olası insan hakları ihlallerine yönelik bir soruşturma yapılması gerektiğini, ancak o zaman şüphelilere yaptırım veya yasal işlem uygulanabileceğini ifade etti.

Oy çokluğuyla kabul edilen önerge, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok tarafından Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosuna sunulacak.

ErmenistanHollandaAzerbaycanDemokrat Parti

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