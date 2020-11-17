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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan flaş büyüme mesajı

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomiye yönelik önemli mesajlar verdi. Elvan, "Salgına yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiledi." dedi. Elvan 2020 yılında büyüme rakamının yüzde 0,3 olmasının beklendiğini açıkladı.

Ekonomi / 17 Kasım 2020 Salı 10:57
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan flaş büyüme mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomiye yönelik önemli mesajlar verdi. Elvan, 'Salgına yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiledi.' dedi.

İşte Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Salgına yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiledi. Salgın kaynaklı dış talepteki daralma, kapıların kapatılması gibi önlemler neticesinde ihracat ve turizm gelirleri olumsuz etkilendi. Bu gelişmeler neticesinde yılın ikinci çeyreğinde ekonomi yüzde 9,9 oranında daraldı.
Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz.
İç talepteki toparlanma ve dış talebin normal seviyelere yansıması ve ihracatı destekleyen büyüme tercihimiz ile 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme döneme gireceğiz. 2020 yılında işsizlik oranının yüzde 13,8 larak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.
2020 yılında işsizlik oranının yüzde 13,8 larak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.
Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz
Kovid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik.
Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız.
Girişim Sermayesi Fonlarına doğrudan kaynak aktarımı ile 2023 sonuna kadar 2 milyar lira tutarında kaynak taahhüdünde bulunmayı hedefliyoruz.

Lütfi Elvan

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