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Bill Gates'ten çarpıcı corona virüs açıklaması: Salgınla mücadelenin en etkin yolu....

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten corona virüs salgını ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Corona virüsün ortaya çıktığı günden beri yaptığı açıklamaları ile dikkat çeken Bill Gates'in çok sayıda aşı çalışmasına yatırım yaptığı biliniyor. Bill Gates, birçok ülke ikinci dalga ile boğuşurken coronavirüs salgını ile mücadelede en etkili yolu açıkladı. İşte son dakika haberin detayları...

Güncel / 17 Kasım 2020 Salı 10:47
Bill Gates'ten çarpıcı corona virüs açıklaması: Salgınla mücadelenin en etkin yolu....

Coronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Birçok ülke ikinci dalga ile boğuşurken, Bill Gates yaptığı açıklamalar ile tekrar gündeme geldi. Aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, corona virüse karşılı en etkili yolu açıkladı. İşte son dakika haberin detayları...

Rashida Jones'un podcast programının ilk konuğu olan Gates salgına karşı mücadelenin en etkin yolunun maske takmak olduğunun altını çizerek insanların bu kurala hala uymamasını anlayamadığını belirtti.

Business Insider'da yer alan habere göre, yapılan bilimsel araştırmaların maske kullanımının hayati önemini kanıtladığını hatırlatan Gates, insanların bu kurala tepki göstermesine anlam veremediğini belirtti.

"İnsanlara pantolon giymeleri söyleniyor ve herkes bu kurala uyuyor" sözleri ile maske kullanmayanları eleştiren Gates, maske takmanın en az kıyafet giymek kadar doğal bir şey olduğunun altını çizdi. Gates ayrıca maske takmayanları nüdistlere benzetti.

GATES ÇİFTİNDEN COVİD-19'A KARŞI 70 MİLYON DOLAR EK BAĞIŞ

Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı'nın corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirilecek aşıya herkesin eşit erişimini sağlamak için 70 milyon dolar ek fon sağlayacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

2000 yılında kurulan vakıf COVAX Gelişmiş Pazar Taahhüdü'ne (AMC) 50 milyon dolar, Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu'na (CEPI) da 20 milyon dolar ödeme yapacağını resmi olarak açıkladı.

İŞTE BİLL GATES VE EŞİNİN YATIRIM YAPTIĞI 4 AŞI ÜRETİCİSİ

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ABD merkezli şirketteki görevini bıraktıktan sonra tüm mesaisini hayır işlerine ayırmış durumda.

Online alışveriş platformu Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci ismi olan Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in yönettiği Gates Vakfı, dünyanın ortak gündemi haline gelen corona virüse karşı pek çok projeye destek sağlamış durumda.

2008 yılından itibaren Gates Vakfı'na servetlerinden yaklaşık 45 milyar dolar aktaran çift, corona virüse karşı geliştirilen 4 projeye destek oldu.

Geçtiğimiz haftalarda aşı çalışmalarında en umut vadeden projenin Pfizer'a ait olduğunu belirten Bill Gates, vakıf adına söz konusu şirkete ilk yatırımı 2002 yılında yapmıştı.

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