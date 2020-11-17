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Başkan Erdoğan Kabine'yi topladı!

Koronavirüs mücadelesinde dün gelen rakor rakamlar Ankara'da kritik kararların alınma ihtimalini yükseltti. Pandemide corona virüsü vakalarındaki pozitiflik oranı dün itibarıyla en yüksek seviyeye çıktı. Hastanelerde tedavi altında tutulan ağır hasta sayısı sadece 15 günde bile yüzde 55 artış gösterdi. Bu bilgiler ışığında önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir son dakika kararıyla Bilim Kurulu'nu topladı. Ardından burada alınan tavsiye kararları Cumhurbaşkanlığı'na iletildi. Yeni tedbirlerle ilgili açıklamalar bekleniyor.

Güncel / 17 Kasım 2020 Salı 11:01
Başkan Erdoğan Kabine'yi topladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı saat 15.55'te başladı. Toplantının ana gündem maddesini koronavirüs ile mücadele oluştururken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler gibi konular da ele alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık ediyor.

ANA GÜNDEM: KORONAVİRÜS

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, virüsün yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde tavsiye kararı alındığı vurgulanmıştı.

Açıklamada, "Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" denilmişti.

Bugün toplanacak Kabine Toplantısı'nda da bu konunun ele alınarak yeni tedbirler getirilmesi de gündeme gelecek. Bu kapsamda okulların açılışının ertelenmesi, toplu mekanlarla ilgili kısıtlamalar gibi bir dizi tedbirin uygulamaya geçmesi gündemde.

AZERBAYCAN'DAKİ GELİŞMELER

Diğer yandan Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan mutabakat çerçevesinde ateşkes ilan edilmiş, Ermenistan işgal ettiği bölgeleri Azerbaycan'a bırakacaktı. Türkiye ve Rusya da gözlem görevi üstlenmek için bölgeye asker gönderecekti. Yaşanan bu gelişmelerin de Kabine Toplantısı'nda değerlendirilmesi bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ FAALİYETİ

15 Kasım Pazar günü Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ile beraberindeki heyet KKTC'ye resmi ziyarette bulunurken, Başkan Erdoğan burada dikkat çeken mesajlar vermişti.

Bu kapsamda Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin masaya yatırılması, KKTC'ye yapılacak yatırımlar ve diğer gelişmeler ele alınacak.


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