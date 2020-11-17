Ayşenur Arslan, Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesine karşı

Türkiye ile Azerbaycan arasında karşılıklı yardım anlaşması kapsamında, dün Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Meclis'e gönderilen tezkerede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan mutabakata işaret edilerek, 'Varılan mutabakata göre, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir Ortak Merkez oluşturulacaktır. Azerbaycan'ın talebi üzerine Merkezde Türkiye ve Rusya'nın müştereken yer almaları kararlaştırılmıştı' denildi.



AYŞENUR ARSLAN KARŞI ÇIKTI

Halk TV'de Medya Mahallesi programında yaptığı skandal yorumlarla sık sık gündeme gelen Ayşenur Arslan bunlara bir yenisini ekledi.



Arslan Meclis'e sunulan Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi eleştirdi.



ERMENİSTAN'A GÖVDE GÖSTERİSİ

Avukat Celal Ülgen ile birlikte tezkereyi eleştiren Arslan, 'Bakalım göreceğiz bu karar saraydan geldiği için öncelikle gündeme alınacaktır. Bana sorarsanız Ermenistan'a gövde gösterisi Türk askeri Azerbaycan'da görüntüleri. Bütün bunlar için bu tezkere çıkıyor.