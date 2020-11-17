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Ayağı kayınca canından oldu!

Erzurum'da bir apartmanda yöneticilik yapan 60 yaşındaki Münip Başar, tamir yapan işçilere malzeme götürmek için çıktığı çatıda ayağı kayıp düşünce zemine çakıldı. 6 katlı binadan düşen Başar hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 17 Kasım 2020 Salı 18:08
Ayağı kayınca canından oldu!

Erzurum'da, yöneticisi olduğu 6 katlı apartmanın çatısına, tamir yapan işçilere malzeme götürmek için çıkan Münip Başar (60), ayağı kayınca düştü. Zemine çakılan, 3 çocuk babası Başar, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Palandöken ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi Çiçekli Sokak'taki Deniz Apartmanı'nda meydana geldi. Yönetici Münip Başar, sac tabakaları yapan işçilere malzeme götürmek için binanın çatısına çıktı. Sac tabakalardaki buzlanma nedeniyle ayağı kayan ve dengesini kaybeden Başar, binanın arka bahçesine düştü. 6'ncı kattan beton zemine çakılan Başar'ı gören apartman sakinleri, sağlık ekibi çağırdı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 3 çocuk babası Başar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, çevreye güvenlik bariyeri çekerken, komşular gözyaşı döktü. Başar'ın ailesi ise sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Başar'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Apartman sakinleri, Münip Başar'ın, oğluna "Ustalar çivi istedi. Onu götürüp, geleceğim" dedikten sonra evden ayrılıp, çatıya çıktığını söyledi.

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