USD (Alış - Satış) : 7,74 - 7,75 EURO (Alış - Satış) : 9,18 - 9,20

ABD bayrağına sarılıp yatan Can Dündar parçalanmış Türk bayrağı önünde poz verdi

Geçtiğimiz yıllarda ABD bayrağına sarılarak yattığı fotoğraflarla hatırlanan 'vatan haini' firari Can Dündar, Alman ZDF kanalına parçalanmış Türk bayrağı önünde röportaj verdi.

Güncel / 17 Kasım 2020 Salı 16:16
ABD bayrağına sarılıp yatan Can Dündar parçalanmış Türk bayrağı önünde poz verdi

'FETÖ ve PKK adına faaliyette bulunmak' suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan ve Almanya'ya kaçan Can Dündar, çıktığı ZDF kanalında, fonda verilen parçalanmış Türkiye bayrağı önünde söyleşi yaptı.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yapılan yorumlarda, fonda verilen parçalanmış Türkiye bayrağından rahatsızlık duymayan ve programa devam eden Dündar'ın, her fırsatta ülkesine ihanet etmekten geri durmadığı belirtildi.

Türkiye tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan Alman vatandaşı Can Dündar'ın 'tasmasının Almanların elinde olduğu' yorumunu yapan sosyal medya kullanıcıları, yapılan söyleşi de bayrağın parçalanmış halde verilmesinin de mesaj içerdiğini belirttiler.

ABD bayrağına sarılıp yatmıştı
Öte yandan 'vatan haini' Can Dündar, geçtiğimiz yıllarda da ABD bayrağına sarılarak pozlar vermişti.

AlmanyaCan Dündar

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı