19 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik bir çalışma başlattı.



Çalışma kapsamında, 54 kişinin ankesörlü telefon yoluyla mahrem imamlarıyla irtibata geçtiği tespit edildi.



19 İLDE OPERASYON



Şüphelilerin hakkında gözaltı kararı verilimesiyle harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.



23 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerden 1'i muvazzaf, 1'i geçici görevden uzaklaştırılan personel, 5'i ihraç, 3'ü emekli, 42'si ise kapatılan askeri okul öğrencisi pozisyonunda bulunuyor.



10 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA



Şüphelilerden 10'unun yurt dışında olduğu öğrenilirken, 1'inin koronavirüs tedavisi gördüğü, 21 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



GÖZALTI LİSTESİ



Gözaltı listesinde yer alan isimlerin bağlı bulundukları kuvvetler ise şu şekilde:



'Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevliyken geçici olarak görevden uzaklaştırılan 1 Astsubay, 3 kapatılan askeri okul öğrencisi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 2 emekli Albay, 1 ihraç Üsteğmen, 1 İhraç Teğmen, 1 ihraç Astsubay, 3 kapatılan askeri okul öğrencisi. Kara Kuvvetleri'nden 1 ihraç Binbaşı, 1 emekli Astsubay, 16 kapatılan askeri okul öğrencisi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1'i muvazzaf 1'i ihraç 2 Astsubay, 17 kapatılan askeri okul öğrencisi. Milli Savunm Bakanlığı mensubu 3 kapatılan askeri okul öğrencisi. 2 sivil.'