Pompeo Türkiye'de!

Özel uçakla Fransa'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Pompeo, VIP Salonu önüne park eden uçağın altına yanaşan araca binerek havalimanından ayrıldı.



İstanbul'da Fener Rum Ortodoks Patriği'yle de görüşeceği ifade edilen Pompeo'nun cuma gününden itibaren Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gideceği açıklanmıştı.