Koronavirüste son veriler açıklandı!

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 16 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.



AĞIR HASTA SAYIMIZ 3.610'A YÜKSELDİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin.



İşte 16 Kasım'ın koronavirüs tablosu!



