İmamoğlu'ndan çevre katliamı!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, çevre katliamı yaptığı ortaya çıktı. AK Parti döneminde yapılan ve hizmete alınan atık su arıtma tesislerini bile kullanmaktan aciz bir yönetim sergileyen İmamoğlu'nun günlük 142 bin 672 metreküp pis suyu Marmara denizine ve İstanbul'un göllerine akıttığı belirlendi. AK Parti döneminde günlük ortalama 3 milyon 927 bin 30 metreküp atık su arıtılırken, bu rakamın İmamoğlu yönetimindeki İBB'de 3 milyon 784 bin 358 metreküpe düştüğü öğrenildi.



Eski tesisleri bile çalıştıramıyor



Her şeyi yapıyormuş gibi görünüp de hiçbir şeyi yapmayan İmamoğlu'nun 16 milyon İstanbulluya nasıl ihanet ettiğini gözler önüne seren şok edici belgeyi yayımlıyoruz. Konuşmalarında çevre dostu bir imaj çizen İmamoğlu, gerçekte ise Marmara Denizi'ne ve İstanbul'un göllerine yüz binlerce metreküplük pis suyu hiçbir vicdani rahatsızlık duymadan akıtıyor. AK Parti döneminde yapılan atık su arıtma tesislerini bile kullanmayan İmamoğlu'nun beceriksizliğinin faturasını kadim şehir İstanbul ödüyor. AK Parti döneminde günlük ortalama 3 milyon 927 bin 30 metreküp atık su arıtılıyordu. Bu rakam İmamoğlu'nun yönetime geçmesiyle birlikte 3 milyon 784 bin 358 metreküpe geriledi.







Deniz ve göller zehirleniyor



Aradaki fark ise 142 bin 672 metre küp arıtılamayan su olarak kayıtlara geçti. İSKİ verilerine yansıyan bu atık sular ise Marmara denizine, Riva'ya ve Küçükçekmece gölüne hiçbir filtreleme işlemi yapılmadan boca edildi. 2016 yılından bu yana sürekli artış gösteren atık su arıtma işlemi Ekrem İmamoğlu ile birlikte sert bir düşüş yaşadı. İcraattan ziyade ucuz şovlarla günü kurtarmaya ve seçmen kitlesini konsolide etmeye çalışan İmamoğlu'nun bu vurdum duymazlığı ise İstanbul'a pahalıya patladı. Haliç bir sene gibi kısa bir süre içerisinde 25 yıl önceki görüntüsüne geri döndü. Küçükçekmece gölünde balık zehirlenmeleri yaşadı. Florya sahili ise kokudan gezilemez bir hal aldı.



Geri kazanım suyu da düştü



AK Parti döneminde arıtılan atık suların bir kısmı ileri teknoloji yöntemleri kullanılarak geri kazanılıyordu.



Bu geri kazanım da İmamoğlu döneminde sekteye uğradı. Günlük olarak ortalama 80 bin 462 metreküp su AK Partili İBB başkanları tarafından geri kazandırılıyordu. İmamoğlu döneminde ise bu rakam günlük 10 bin 966 metreküp azaldı. Yani ortalama 69 bin 526 metreküp su ancak geri kazandırılabildi.

