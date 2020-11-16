İhraç ve istifa kararları sonrası ilk açıklama!

Ümit Özdağ'ın açıklamaları sonra İYİ Parti'de kriz dinmek bilmiyor.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmail Koncuk'un istifası ve Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesi ile ilgili ilk kez konuştu.



Akşener açıklamasında; "Sayımız 36’ya düştü. Bütün bunların her birine elbette üzülüyorum. Herhangi bir milletvekili arkadaşımızı bir kenara bırakın normal bir üyemizin dahi istifa etmesi son derece bizi üzen bir durumdur. İstifa ile ilgili bir irade beyanında bulunmuş bir arkadaşımızı incitecek herhangi bir söz kelime sarf etmedim. Aynı noktada durmaya devam edeceğim. Sayın Özdağ konusu ise, keşke böyle olmasaydı." ifadelerini kullandı.



