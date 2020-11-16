USD (Alış - Satış) : 7,74 - 7,75 EURO (Alış - Satış) : 9,18 - 9,20

FETÖ'de her yol var!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında geçen günlerde yakalanan eski Emniyet Müdürü Yüksel Sezer tutuklandı. FETÖ için yüksek rütbeyi temsil eden "A5" kategorisinde yer alan Sezer'in, FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı da olduğu ortaya çıkmıştı

3. Sayfa / 16 Kasım 2020 Pazartesi 19:26
FETÖ'de her yol var!

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirilen Sezer, hakkındaki soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısınca tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, sorgu sonucunda Sezer'in tutuklanmasına karar verdi.

"FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Sezer, geçen hafta Çankaya Ata Mahallesi'nde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Sezer'in üzerinde başka birine ait nüfus cüzdanı çıkmıştı.



ÖRGÜTÜN "A5" KATEGORİSİNDE YER ALIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığında başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığında 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Sezer'in, FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlenmişti.

FETÖ'nün örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı "A5" kategorisinde yer aldığı belirlenen Sezer'in, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de yaşadığı konutun güvenlik açıklarının tespiti amacıyla yurt dışına gönderilecekler listesinde yer aldığı bildirilmişti.



2015'TE POLİS KOLEJİ KAPATILMASINA KARŞI PROTESTO EYLEMİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde usulsüz dinleme konusunda yürütülen idari soruşturma kapsamında ceza alan Sezer'in, 2015'te FETÖ'nün organizasyonuyla Ankara Güvenpark ve Milli Müdafaa Caddesi'nde düzenlenen Polis Koleji ve Polis Akademisi'nin kapatılma kararını protesto eylemlerine katıldığı belirlenmişti.

Sezer'in, kendisiyle irtibatlı örgüt üyelerini, üzerlerindeki mal varlıklarını üçüncü şahıslara devretmeleri konusunda yönlendirdiği kaydedilmişti.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı