Borsa İstanbul'dan kapanış rekoru!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazanarak 16 Kasım'ı 1.292,99 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.



29,5 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR



Bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 3,27 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,64 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.



Günün ilk yarısında banka ve ulaştırma hisselerinin öncülüğünde yükselerek 1.309,98 puanla tüm zamanların zirvesini gören BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında banka hisselerindeki kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de tüm zamanların en yüksek kapanış performansını gösterdi.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ



Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ekonomide yeni dönem' açıklamaları sonrası geçen hafta artan Türk lirası varlıklara ilginin, yeni haftada da devam ettiğini söyledi.



Yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut fiyat endeksi verilerinin, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi endeksi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.310 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.280 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.