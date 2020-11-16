USD (Alış - Satış) : 7,74 - 7,75 EURO (Alış - Satış) : 9,18 - 9,20

Borsa İstanbul'dan kapanış rekoru!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazanarak 16 Kasım'ı 1.292,99 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 3,27 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,64 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Ekonomi / 16 Kasım 2020 Pazartesi 19:43
Borsa İstanbul'dan kapanış rekoru!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazanarak 16 Kasım'ı 1.292,99 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

29,5 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 3,27 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,64 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Günün ilk yarısında banka ve ulaştırma hisselerinin öncülüğünde yükselerek 1.309,98 puanla tüm zamanların zirvesini gören BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında banka hisselerindeki kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de tüm zamanların en yüksek kapanış performansını gösterdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ekonomide yeni dönem' açıklamaları sonrası geçen hafta artan Türk lirası varlıklara ilginin, yeni haftada da devam ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut fiyat endeksi verilerinin, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi endeksi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.310 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.280 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

İngiltereRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı