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BM duyurdu: Libya için kritik süreç!

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Libya'da petrolün güvenliğinden sorumlu Petrol Tesisleri Muhafızlarının tek çatı altında toplanması sürecinin başladığını duyurdu.

Güncel / 16 Kasım 2020 Pazartesi 21:55
BM duyurdu: Libya için kritik süreç!

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Libya'da petrolün güvenliğinden sorumlu Petrol Tesisleri Muhafızlarının tek çatı altında toplanması sürecinin başladığını bildirdi.

Libya'nın kuzeydoğusundaki önemli petrol kentlerinden Briga'yı ziyaretinden sonra basına açıklamalar yapan Williams, BM'nin, ülkenin egemenliğini gözeterek Libya'da petrol üretimine katkı yapan petrol şirketlerini desteklediğini söyledi.

Williams, bu güçlerin birleştirilmesi sürecinin ayrıntılarıyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

UNSMIL Temsilcisi Williams ve Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, bugün Libya'nın doğusunda hidrokarbon kaynakları bakımından zengin Petrol Hilali bölgesindeki Briga kentine ziyarette bulunarak, Petrol Tesisleri Muhafızları Komutanı Ali ed-Dib ile bir araya gelmişti.

"3 ayrı güçle sağlanacak"

Diğer yandan NOC Başkanı Sanallah, yaptığı basın toplantısında, petrol tesislerinin güvenliğinin üç ayrı güvenlik birimi tarafından sağlanacağını bildirdi.

Sanallah, bu birimlerin, endüstriyel güvenlik, yeni bir koruma gücü ve düzenli ordudan oluşacağını kaydetti.

Yeni koruma gücünün belirli kriterlere göre sivil ve askeri bir yapıdan oluşacağını söyleyen Sanallah, Petrol Koruma Gücü amirinin NOC'a bağlı olacağını vurguladı.

Libya petrolünün yaklaşık yüzde 80'ine ev sahipliği yapması sebebi ile stratejik öneme sahip Petrol Hilali bölgesi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter milislerinin kontrolünde bulunuyor.

Afrika'nın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya'da, petrol tesislerinin güvenliğini sağlayan Petrol Tesisleri Muhafızları, ülkedeki iç savaşta ayrı saflara bölünmüş durumda.

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