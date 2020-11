Akşener'in 2016'da attığı o tweet gündem oldu!

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla itham etmiş, Kavuncu da Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



Haber 7'de yer alan bir habere göre; Disiplin Kurulu'nca istenen savunmasını yazılı olarak partiye ileten Özdağ'la ilgili karar çıktı. Özdağ'ın, İyi Parti'den ihracına oy birliği ile karar verildiği açıklandı. Tüm bunların ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk açıklama geldi.



Akşener, "Sayın Özdağ'ın beni partimizi ve başkanlık divanının neredeyse yarısını izam eden iftira boyutundaki pek çok söylemleri nedeniyle kendisini Merkez Disiplin Kurulu partiden ihraç etme kararı vermiştir. Şu anda ayrıntılarını gerçekten bilmiyorum çünkü misafirim vardı. Herkes için hayırlı olsun diyorum ama üzüldüğümü ifade etmek isterim. Sayın Özdağ konusu, keşke böyle olmasaydı" ifadelerini kullandı.



Ümit Özdağ'ın parti içindeki FETÖ yapılanmasını gündeme getirdikten sonra yapılan ihraç kararı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2016 yılında attığı bir tweeti akıllara getirdi.







ÖZDAĞ, 2016 YILINDA MHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ



2016 yılında MHP yönetiminin, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ı parti üyeliğine aykırı hareket ve açıklamaları nedeniyle ihraç etmesinin ardından Akşener'in "Sn Özdağ ihraç edildi.Suçu demokratik hakkını ifade etmek ve Genel Başkan Adayı olmak.Majestelerinin demokrasi anlayışı." ifadelerini kullanması dikkat çekti.



Meral Akşener'in, demokratik haklardan, özgürlükçü tutumdan dem vurup, Ümit Özdağ'ın söylemleri nedeniyle İYİ Parti'den ihraç edilmesine ses çıkarmaması manidar bulundu.



'ALLAH, İNSANI İDDİASINDAN VURUR'



AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale milletvekili Bülent Turan'da, Meral Akşener'in 2016 yılında attığı tweeti alıntılayarak, "Bu twitini 2016 yılında atmış @meral_aksener "Büyük konuştuğu yerden imtihan olurmuş insanoğlu..."Allah, insanı iddiasından vurur." derler! ifadelerini kullandı.