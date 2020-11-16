USD (Alış - Satış) : 7,74 - 7,75 EURO (Alış - Satış) : 9,18 - 9,20

6G için çalışmalara başlanacak!

Apple ve Google, 6G için çalışmalar yürüten Next G Alliance koalisyonuna katıldı.

Güncel / 16 Kasım 2020 Pazartesi 15:16
6G için çalışmalara başlanacak!

Dünya genelinde hala altyapı çalışmaları devam eden 5G teknolojisi, yalnızca belirli bölgelerde kullanılabiliyor.

Kullanıcılara düşük gecikmeli ve yüksek hızlı internet vadeden bu teknoloji, gelecek yıllarda yerini 6G'ye bırakacak.

APPLE VE GOOGLE 6G İÇİN İLK ADIMI ATTI

Yeni gelen bilgilere göre Apple ve Google, 6G için çalışmalar yürüten Next G Alliance koailisyonuna katıldı. Böylece 5G teknolojisini iPhone'lara getirmekte geç kalan Apple, 6G için elini çabuk tutacak.

Intel, LG, Cisco ve HP gibi şirketlerin de yer aldığı Next G Alliance, önümüzdeki 10 yıl boyunca çeşitli 6G çalışmaları gerçekleştirecek.

Kuzey Amerika ticaret birliği olan Telekomünikasyon Sektörü Çözümleri İttifakı (ATIS) tarafından yönetilen Next G Alliance koalisyonunun amacı ise Kuzey Amerika'yı 6G teknolojisinde dünya lideri yapmak.

6G için ArGe, üretim ve standardizasyon, tanıtım, benimsenme ve ticarileştirilme gibi çeşitli çalışmalara imza atacak oluşum, yol haritasını belirlemek üzere ilk toplantısını 16 Kasım'da (bugün) düzenleyecek.

6G HALA ÇOK UZAĞIMIZDA

6G ile ilgili olarak stratejisini belirleyen Güney Kore, 6G teknolojisi için pilot çalışmalarına 2026 yılında başlayacağını duyurmuştu. Güney Kore hükümeti, 2028 ile 2030 arasında 6G hizmetlerini ticarileştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan Güney Koreli şirket Samsung, 6G teknolojisinin 2028'de hazır olacağını ve 2030 yılında kullanıcılara sunulacağını söylüyor.

Bu nedenle süper hızlı 6G teknolojisi ile tanışmamız için önümüzde epey zaman var.

Güney Kore

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı