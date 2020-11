6G için çalışmalara başlanacak!

Dünya genelinde hala altyapı çalışmaları devam eden 5G teknolojisi, yalnızca belirli bölgelerde kullanılabiliyor.



Kullanıcılara düşük gecikmeli ve yüksek hızlı internet vadeden bu teknoloji, gelecek yıllarda yerini 6G'ye bırakacak.



APPLE VE GOOGLE 6G İÇİN İLK ADIMI ATTI



Yeni gelen bilgilere göre Apple ve Google, 6G için çalışmalar yürüten Next G Alliance koailisyonuna katıldı. Böylece 5G teknolojisini iPhone'lara getirmekte geç kalan Apple, 6G için elini çabuk tutacak.



Intel, LG, Cisco ve HP gibi şirketlerin de yer aldığı Next G Alliance, önümüzdeki 10 yıl boyunca çeşitli 6G çalışmaları gerçekleştirecek.



Kuzey Amerika ticaret birliği olan Telekomünikasyon Sektörü Çözümleri İttifakı (ATIS) tarafından yönetilen Next G Alliance koalisyonunun amacı ise Kuzey Amerika'yı 6G teknolojisinde dünya lideri yapmak.



6G için ArGe, üretim ve standardizasyon, tanıtım, benimsenme ve ticarileştirilme gibi çeşitli çalışmalara imza atacak oluşum, yol haritasını belirlemek üzere ilk toplantısını 16 Kasım'da (bugün) düzenleyecek.



6G HALA ÇOK UZAĞIMIZDA



6G ile ilgili olarak stratejisini belirleyen Güney Kore, 6G teknolojisi için pilot çalışmalarına 2026 yılında başlayacağını duyurmuştu. Güney Kore hükümeti, 2028 ile 2030 arasında 6G hizmetlerini ticarileştirmeyi hedefliyor.



Öte yandan Güney Koreli şirket Samsung, 6G teknolojisinin 2028'de hazır olacağını ve 2030 yılında kullanıcılara sunulacağını söylüyor.



Bu nedenle süper hızlı 6G teknolojisi ile tanışmamız için önümüzde epey zaman var.