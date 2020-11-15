Türkiye'de yeni koronavirüs önlemi!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini artırmış durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosunda vaka ve ölüm sayıları yukarı doğru tırmanış gösteriyor. Tüm bu yaşananlara karşın ülkemizde de önlemler sıkılaştırılmış durumda. Artık HES kodunuz yoksa bazı yerlere girişiniz yasak. İşte il il HES kodu uygulamasına geçilen yerler ve alanlar...



İl ve ilçe hıfzıssıhha kurullarınca getirilen yasaklarda "HES kodu" uygulaması da yaygın olarak kullanılıyor. Bazı illerde nikah, düğün, kına gecelerine, bazı ilerde ise halı saha maçlarına, AVM'lere, kuaför, berber, güzellik salonlarına, 'HES Kodu' zorunluluğu getirildi. İşte ülke genelinde 'HES kodlu' uygulamaya geçen illerden bazıları ve uygulama alanları...



ESKİŞEHİR

Kamu kurumları, bankalar, abonelik merkezleri, posta dağıtım yerleri, toplu taşıma araçları, 250'den fazla çalışanı bulunan fabrikalar, AVM'ler.



DENİZLİ

Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, AVM girişleri, havaalanı, otogar, gar.



ELAZIĞ

Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, ticari taksiler.



ISPARTA

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, AVM'ler, kültürel ve sportif faaliyetler.



İSTANBUL

Konaklama tesisleri, kamu binaları, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan tüm ulaşım araçları.



ANTALYA

Kamu kurumları, bankalar, şehirlerarası ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren), tüm konaklama tesisleri.