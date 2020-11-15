Tunceli'de korkutan deprem!

Son dakika deprem haberine göre Tunceli Pülümür'de deprem oldu! Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın verilerine göre deprem 10.06 km derinlikte gerçekleşti.