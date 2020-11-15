Son dakika deprem haberine göre Tunceli Pülümür'de deprem oldu! Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın verilerine göre deprem 10.06 km derinlikte gerçekleşti.
Tunceli'de korkutan deprem! Tunceli'ye bağlı Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.22'de hissedilen deprem AFAD'ın verilerine göre 10.06 km derinlikte gerçekleşti. Deprem Bingöl ve Erzincan gibi birçok çevre ilde hissedildi.
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