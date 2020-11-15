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Simpsonlar’da şoke eden görüntü!

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, dünya siyaseti ve ABD'de meydana gelen olayları yıllar öncesinden konu edinen Simpsonslar dizisinin yeni öngörüsüne ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Güncel / 15 Kasım 2020 Pazar 14:43
Simpsonlar’da şoke eden görüntü!

Sosyal medyada ortaya atılan 'Simpsonlar 20 Ocak 2021'i işaret ediyor' başlıklı paylaşımlar Beyaz Tv'de ekranlara gelen 'Ne Var Ne Yok' programında işlendi.

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, seçim nedeniyle bir kaosun yaşandığı ABD'de olayların büyüyebileceğini söyledi.

Simpsonların öngörüsüne ilişkin yorum yapan Trükten, 'İşte görselde ABD karışmış. Savaş çıkıyor. Geleceğe dair robotlar da bulunuyor. Savaş, aile, hastalık hepsi ABD'yi yok edecek şekilde hazır olmuş durumda. ABD iki parçaya bölünüyor. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında iki kutup oluşuyor. 2021'in 20 Ocak tarihinde ABD, karışmış olarak karşımıza çıkıyor.. Çünkü Trump koltuğunu devretmeyecek. O yüzden böyle bir tablo var. Bu tablo olası bir şey. Demokratlar, medyanın etkisi ile seçimi kazanacağını açıkladı. Trump ise hile olduğunu düşünüyor. Bu yüzden iç karışıklık çıkacak. Kaos çıkarsa Joe Biden da geri çekilebilir' ifadelerini kullandı.

Beyaz Tv

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