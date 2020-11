Pandeminin başında 'Virüs Türkleri az etkiler' diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu

Pandemi döneminde isminden sıkça söz ettiren ve açıklamalarıyla tartışma yaratan Doç. Dr. Oytun Erbaş, Doç. Dr. Oytun Erbaş, CNN Türk ekranlarında yayınlanan 'Sorgu Sual' programına konuk oldu. Son dönemde yaptığı açıklamalarla tepki toplayan Erbaş, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.



"BEN TÜRK GENİ DEMEDİM!"



Pandeminin başında "Koronavirüs Türkiye'de genlerden dolayı salgın yapmaz. Türk geni demedim, Türkiye'de dedim. Bakabilirsiniz. Medya onu öyle yansıttı" diyen Oytun Erbaş'a katıldığı Sorgu Sual programında bu sözünün hala arkasında olup olmadığı sorulduğunda "Genetik yapımız farklı, onun için ben Türkiye'de bu kadar büyük bir salgın beklemiyorum dedim" diyerek yanlış anlaşıldığını dile getirdi.



"TUZLU SUYLA GARGARA KESİNLİKLE DEMEDİM""



Yani o zaman tuzlu suyla gargaraya devam mı?" sorusuna Erbaş, "Ben tuzlu suyla gargara kesinlikle demedim" dedi.



"TUZLU SU GARGARASI YAPIN"



"Maske kullanmayın dediniz sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan maske kullanın dedikten sonra versiyon güncellemesi yapıyorum deyip, maske kullanmanızı tavsiye ediyorum dediniz" sorusuna Erbaş, "Dünya Sağlık Örgütü ilk olay çıktığında o da dedi ki maske takmaya gerek yok. Biz hastalıklarda sadece hasta olana maske taktırıyoruz. Yani takanı korumaz. Ama sonra şöyle oldu. Her yere yayıldığı için. İlk başlarda ben YouTube'da maske takmayın dedim. Sonra dedim ki elinizi yıkayın tuzlu su gargarası yapın, kolonya kullanın. Onu da ilk ben söyledim. Sonra da dedim ki maske takın" yanıtını verdi.



"İNSANLARA MORAL, MOTİVASYON KAZANDIRDIM"



Oytun Erbaş, Merve Şahin'in "Uzmandan çıkan söze inanma eğiliminde olan bizler, sizi dinledik, Türk genimize güvenerek dışarı çıktık. Bunun vebalini nasıl aldınız?" sorusunu "Bunun vebali yok ki! Ben insanlara moral ve motivasyon kazandırdım" diyerek cevapladı.



"MASKE, TAKANI KORUMAZ"



Aslında maskenin takanı korumadığını ifade eden Doç. Dr. Oytun Erbaş, hastalara maske taktıklarını söyledi. Neden fikir değiştirdiği sorulduğundaysa "Sonra her yere yayıldığı için maske takın dedim" diyerek kendini savundu.



"İLK BAŞLARDA SOSYAL MEDYADA MASKE TAKMAYIN DEDİM"



Pandemi sürecinin en tartışmalı isimlerinden Oytun Erbaş, birkaç ay önceki gündem yaratan sözlerine açıklık getirdi. "İlk başlarda sosyal medyada maske takmayın dedim. Ama Dünya Sağlık Örgütü takın dediği için takın dedim" diye yanıtladı.



"BİLİM CAMİASINDA OKUMA ÇOK AZ"



"Anti kahraman olayım, alışılmışı bozmam gerek" diyen Erbaş'a "Ama siz her zaman antitez gibisiniz" denildiğinde; "Ben okuyorum, üstünkörü okursanız kaçırırsınız, Türkiye'de bilimsel camiada okuma oranları çok çok az" diyerek yeni bir tartışmanın kapılarını araladı.



"EĞLENİYORUM BU İŞTEN"



Oytun Erbaş, Melis Özcan'ın "Bilim insanlığından medya maymunluğuna sürüklendiğinizi düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında; "Hayır, ben eğleniyorum bu işten. Asistanlarıma yaptığım muhabbeti kamerayla yapıyorum bu kadar." diyerek yanıtladı.



"BESİN TAKVİYELERİ ÇOK BÜYÜK BİR BAŞ BELASI"



Son dönemlerde doktorlar tarafından televizyon ve diğer mecralarda sıkça konuşulan ve tavsiye edilen besin takviyeleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Erbaş, "Tıp değişir. E vitamini önerme, eski bilgi bu değişti artık" dedi.



"NARSİSTİM!"



Oytun Erbaş, Merve Şahin'in kendisine yönelttiği "Narsist misiniz?" sorusuna "Altı dolu bir narsistim" diye cevap vererek özel hayatıyla ilgili de bilinmeyen birçok şeyi Sorgu Sual programında paylaştı.



NE DEMİŞTİ?



Koronavirüsün gen farkından dolayı Asya ırkını daha çok etkilediği Türkiye'nin ise daha karışık genlere sahip olduğu için çok az etkileneceğini dile getiren Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, "Koronavirüsün şu ana kadar yayılım bölgesi Vuhan ve çevresi yani Çin. Bu bölgedeki genetik kökeni ortak insanları yakalıyor. Bunlar daha çok sarı ırk ve kısa boylu insanlar. Yapılan çalışmalarda virüsün akciğerde tutunduğu protein Asya ırkında daha fazla. Beyaz ve siyah ırklarda ise 6'da 1 oranında daha az. Onun için buralarda görülse bile çok daha az görülecektir ve hafif geçecektir. Koronavirüs Türkiye'ye de gelebilir ama asla Çin'deki gibi salgın yapmaz. 10 vaka, 20 vaka olabilir. Bunu bilemeyiz. Onu gelince görürüz. Daha bir şey yok ortalıkta. Ama ben asla bir hızlı yayılım beklemiyorum. Burada gen farkı çok önemli. İki tane makale var bununla ilgili. İnsanların genetik özellikleri farklı olduğu için Asyalıları, beyaz ırkı ve siyah ırkı farklı etkilediği çok net olarak biliniyor. Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz'den de gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum" diye konuştu.