Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor.



Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.



Bazı illerde hava durumu:



BURSA: 15°C Parçalı ve bulutlu sabah saatlerinde sağanak yağışlı



İSTANBUL: 15°C Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı



KOCAELİ: 16°C Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı



İZMİR: 19°C Parçalı bulutlu



ANTALYA: 25°C Parçalı bulutlu



ANKARA: 14°C Parçalı bulutlu



TRABZON: 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı