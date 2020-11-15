Formula1'de kazanan belli oldu!

9 yıl aradan sonra tekrar İstanbul'a gelen Formula 1, nefes kesen bir yarışa sahne oldu. Intercity İstanbul Park'ta saat 13.10 itibariyle start alan yarışa BWT Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda yer aldı.



İkinci sırada Aston Martin Red Bull Racing takımından Max Verstappen start alırken, BWT Racing Point takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez üçüncü sıradan mücadeleye başladı. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 6. cepte kendine yer buldu.



7. KEZ ŞAMPİYON OLAN HAMİLTON, SCHUMACHER'İ YAKALADI



İstanbul'da 6. sıradan start alan Hamilton, hem yarışı kazandı hem de dünya şampiyonluğuna uzandı. Deneyimli pilot bu tarihi zaferle 7. kez dünyanın en iyisi oldu ve Ferrari'nin eski efsane pilotu Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.



Hamilton daha önce 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında mutlu sona ulaşmıştı. Britanyalı pilot, 2020 yılında da zirvede yer alarak üst üste dördüncü, toplamda ise yedinci şampiyonluğuna imza attı.



İŞTE PODYUMDAKİ İSİMLER



İstanbul'da Hamilton'ın galibiyetiyle sona eren müthiş yarışta Perez ikinci olurken, Ferrari'den Vettel podyumun son basamağında yer aldı.



TÜRKİYE GRAND PRİX'SİNDEN DETAYLAR...



VERSTAPPEN UCUZ KURTULDU



Red Bull pilotu Max Verstappen, Perez'i geçmeye çalışırken spin attı. Hollandalı pilot kaza yapmadı ancak pite girdi.



YARIŞ DIŞI KALAN İLK İSİM GIOVINAZZI



Türkiye'de yaşanan büyük heyecanda yarışa veda eden ilk pilot Giovinazzi oldu. Alfa Romeo pilotu yaşadığı arıza nedeniyle aracını kenara çekti ve yarışı bıraktı.



İLK TURDA 2 PİLOT SPİN ATTI



Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si müthiş bir heyecanla başladı. İlk turda Mercedes pilotu Valtteri Bottas ile Renault takımında Esteban Ocon spin attı. Ancak iki pilot da hasar almadan yarışa devam etti.



İlk viraj temaslara sahne oldu. Yarışa ikinci sırada start alan Aston Martin Red Bull takımından Verstappen iyi bir çıkış yapamadı. Hollandalı pilot ilk 5. sıraya kadar gerilerken, pole pozisyonundaki Racing Point takımından Lance Stroll avantajını iyi kullandı ve ilk sırayı almayı başardı. Takım arkadaşı Sergio Perez ise onu takip eden isim oldu. Ferrari pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırada yarışa devam ediyor.



YARIŞ ÖNCESİ IRKÇILIĞA HAYIR MESAJI



Yarış öncesi pilotlar, ABD'de polis şiddeti sonrası hayatını kaybeden George Floyd'u andı ve ırkçılığa hayır mesajı verdi.



YARIŞ ÖNCESİ NELER YAŞANDI?



Antrenman ve sıralama turlarının ardından pilotlar pistin kayganlığı nedeniyle zaman zaman serzenişlerde bulundu. Dünün lideri Max Verstappen 'Sanki buz üzerindeyiz. Umarım yağmur yağmaz çünkü böyle bir durumda gerçekten buz üzerinde araç kullanıyormuşuz gibi olacak ve çivili lastiklere ihtiyacımız olacak!' ifadelerini kullandı.



lk antrenamn turlarında umduğu hızı bulamayan Lewis Hamilton ise 'Bugün rezaletti, bilmiyorum neden! Çünkü burası mükemmel bir pist ve zemini yeniden asfaltlarken milyonlar harcadılar, farkındayım burada uzun süre boyunca yarışmadık, ancak bu kadar çok para harcamak yerine belki de temizlemek yeterli olabilirdi' dedi.



İstanbul'da daha önce yarışan dünya şampiyonu Vettel de pistin kaygan olduğuna dikkat çekerek 'Asfalt çok yeni, çok kaygandı. Ama günün sonuna doğru daha iyi oldu' ifadelerini kullandı.



Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra 2020 sezonunda da zafere ulaşarak kariyerinin 7. şampiyonluğunu kazandı.



Böylece Hamilton, Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale etti.



HAMILTON: KİMSEYİ DİNLEMEYİN, ASLA PES ETMEYİN



Hamilton yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "Kesinlikle kelimeleri bulamıyorum şu anda. Buradaki herkese teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Çok gurur duyuyorum, herkese çok büyük teşekkür ediyorum. Destekçilerime ve aileme de teşekkür ediyorum. Yapamayacağınızı söyleyen kimseyi dinlemeyin, asla pes etmeyin ve kendinizden asla şüphe duymayın. Bugün buraya gelirken çok zor olacağını biliyordum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve çok şey öğrendik. Takım olarak bunu yapıyoruz oyun oynamıyoruz uğraşıyor ve geliştirmeye çalışıyoruz. Hiç bir zaman kusursuz olamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

