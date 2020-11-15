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Ermenistan'dan tarihi itiraf!

Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğrayan işgalci Ermenistan askerlerinin yaşadığı çaresizlik gözler önüne serildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Ermeni askerler "Azerbaycan'ın bizden daha çok silahı vardı, eğer savaş devam etseydi hepimiz ölecektik" itirafında bulundu.

Dünya / 15 Kasım 2020 Pazar 10:57
Ermenistan'dan tarihi itiraf!

Kelbecer, Hankendi'yi boşaltmaya devam eden askerler zırhlı araçlarıyla birlikte Ermenistan'a dönüyor. Altı hafta süren savaştan sonra pes eden Ermeni askerlerinin sosyal medyaya düşen videoları ise yaşadıkları çaresizlikleri gözler önüne seriyor.

Sabah'ın haberine göre; Bir Ermeni askeri, 'Azerbaycan'ın bizden daha çok parası ve silahı vardı, eğer savaş devam etseydi hepimiz ölecektik' diye konuşuyor. Ermeni siviller de evlerini terk etmeye devam ediyor. Bazı aileler evlerindeki pencereleri, kapıları hatta mezar taşlarını da birlikte götürüyor. Anlaşma gereği Ermenistan, Kelbecer'i 15 Kasım, Ağdam rayonunu 20 Kasım, Laçin'i ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek.

Yağmalıyorlar
Savaşı kaybettikten sonra bölgeden çekilen Ermeniler, Dağlık Karabağ'ın tarihi değerlerini yağmalamaya devam ediyor. İddiaya göre; Ağdam Müzesi'nde bulunan ve kaçak kazılarda ortaya çıkartılan arkeolojik eserlerin Erivan'a kaçırıldığı ortaya çıktı.

Azerbaycan Ermenilerin tahrip ettiği kültür varlıklarının listesini yayınladı. Yapılan denetimler sırasında 56 kültür tesisi, 25 kütüphane, 19 kültür evi ve kulüp, 7 müze ve 5 çocuk müzik okulunun tespit edildiği açıklandı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'ın Şuşa kenti çevresinde yaşanan çatışmalarda ölen askerlerin naaşlarının değişimi de gerçekleştirildi.

ErmenistanAzerbaycan

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