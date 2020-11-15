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Beyin ameliyatı olan çocuğa korkunç şiddet!

İstanbul Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki Enes Y. ile aynı işyerinde çalışıp, genci feci şekilde darp eden Yücel B.'nin (30),video görüntüleri izleyenleri şoke etti. Kan donduran görüntülerin ardından Yücel B. ile iş yeri sahibinin oğlu, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adresinde yakalanıp gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yücel B.'nin ise Enes Y.'ye 'şaka yapıyorum' diyerek sistematik biçimde şiddet uyguladığı görüldü

Güncel / 15 Kasım 2020 Pazar 19:50
Beyin ameliyatı olan çocuğa korkunç şiddet!

İstanbul Kağıthane'de, önceki gün Talatpaşa'da bir iş yerinde insanın tüylerini diken diken eden bir olay yaşandı. 7 yıl önce, 8 yaşındayken 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan Enes Y. beyin ameliyatı geçirerek hayata döndü.

1.5 yıl önce çırak olarak işe başlayan Enes Y. (15) aynı iş yerinde çalışan Yücel B. (30) tarafından iddiaya göre şakayla karışık şiddete maruz kalıyordu.

BEYİN AMELİYATI OLAN ÇOCUĞA DAYAK VE İŞKENCE

DHA'da yer alan habere göre zamanla işkenceye dönen olayda Yücel B.'nin dövdüğü Enes Y.'nin elinde ve kollarında kesik ve yanık izleri oluştu.

Çocuk şakayla karışık yapılan bu işkenceyi ailesine söyleyemedi. Son olarak önceki gün, beyin ameliyatı olan Enes Y.'nin başına tokat atan ve tekmeleyen Yücel B. attığı dayağı iş yerindeki başka bir çocuğa cep telefonu ile kaydettirdi.

GÖRÜNTÜ DOLAŞINCA OLAY AÇIĞA ÇIKTI

Çeken çocuk görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı.

KESİP, YAKTI "AZ YAPMIŞIM" DEDİ

Yücel B.'nin cep telefonundan daha önce işkence yaptığı, elindeki ve kolundaki yaraları çekerek "Buralara ne oldu" demesi, Enes Y.'nin de "Sen yaktın ya Yücel abi, burayı da sen kestin" demesi üzerine Yücel B.'nin "Az yapmışım" dediği video çıktı. Ailenin bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Kağıthane’de çalıştığı iş yerinde darp edildiğine ilişkin görüntüleri ortaya çıkan 15 yaşındaki Enes Y.’yi darp eden Yücel B. gözaltına alındı.

Bugün Çocuk Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan Enes Y.'yi darp ettiği iddia edilen Yücel B. İle o anları kahkaha atarak cep telefonu kamerasına kaydeden iş yeri sahibinin oğlu götürüldükleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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