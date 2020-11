ABD'den küstah Türkiye hamlesi!

Orduların askeri güç araştırmalarını yapan ABD merkezli Global FirePower, ülkelerin askeri güç dengesi sıralamasını, askeri güç ve mali durumlardan lojistik yeterlilik ve coğrafyaya kadar değişen kategorilerde değerlendiriyor.



Power Index adındaki platform tarafından yapılan bu sıralamayı belirlemek için ise 50'den fazla faktör göz önüne alınıyor. Amerikalı şirketin geçtiğimiz günlerde yayımlanan 2020 raporunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dünyanın en güçlü on birinci ordusu olarak gösterildi.



Geçtiğimiz yıl dokuzuncu sırada yer alan Türk ordusunun neden iki basamak gerilediği tartışma konusu olurken, raporda manipülasyon yapıldığı ortaya çıktı.



Yerli sistemler yok sayıldı



138 ülkenin yer aldığı 2020 askeri güç sırlamasının yayımlandığı raporda; Türkiye'nin puanı artmasına rağmen iki sıra gerilediğine yer verildi. Brezilya ve Mısır'ın askerî güç olarak Türkiye'nin önüne geçtiği ileri sürülen raporda, Türkiye'nin geliştirdiği yerli taarruz helikopteri ATAK ile millî İHA ve SİHA'lar ile birçok savunma sanayi ürünün görmezden gelindiği belirtildi. Raporda TSK'nın askerî gücü belirlenirken birçok silah sistemin eksiklik olduğu fark eden Türk yetkililerin, söz konusu hataların düzeltilmesi için girişimde bulunacağı öğrenildi.



İlk 8 değişmedi



Global FirePower'ın 2020 listesinin başından geçen yıl olduğu gibi ABD yer alırken, Rusya ikinci, Çin üçüncü sırada bulunuyor. Dördüncü sırada Hindistan, beşinci sırada Japonya, altıncı sırada Güney Kore, yedinci sırada Fransa, sekizinci sırada ise İngiltere yer alıyor. Geçtiğimiz yıl on birinci sırada yer alan Mısır dokuz, on ikinci sırada yer alan Brezilya ise onuncu sırada konumlandırılıyor.