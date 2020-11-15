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42 bin 407 personelle denetim!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, valiliklere gönderilen koronavirüs genelgesi kapsamında 6-13 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde 42 bin 407 personelin katılımıyla denetimler yapıldığı duyuruldu.

Güncel / 15 Kasım 2020 Pazar 10:20
42 bin 407 personelle denetim!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, valiliklere gönderilen koronavirüs genelgesi kapsamında 6-13 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde 42 bin 407 personelin katılımıyla denetimler yapıldığı duyuruldu.

İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen 'Koronavirüs Salgını Denetimleri' konulu genelge çerçevesinde il ve ilçelerde 06.11.2020-13.11.2020 tarihleri arasında toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazar yerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Günlük yaklaşık olarak 42.407 personelin görev aldığı 12.927 denetim ekibi marifetiyle gerçekleştirilen denetimlerde;

-67.689 şehirler arası toplu ulaşım aracı,
-152.261 şehir içi toplu ulaşım aracı,
-73.847 ticari taksi,
-12.627 pazar yeri(semt pazarı,sosyete pazarı vb.)
-500.863 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi.
Yapılan kontrollerde alınan tedbirlere aykırı hareket eden,
-991 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi,
-36.873 iş yeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı,
-107 iş yeri faaliyetten men edildi,
-40.857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi.

-Tedbirlere aykırı hareket edenlere (kişi, işyeri, işletme, fabrika vb.) idari para cezası uygulandı.
-Tedbirlere uymadığı tespit edilen 4.922 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ülke genelinde koronavirüs denetimleri kesintisiz bir şekilde her gün devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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