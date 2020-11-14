İşe dönenin primi devletten!

Hükümet Meclis'ten geçen yasa ile istihdamı artıracak yeni destekleri devreye aldı. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek istihdam paketinde yer alan desteklerden biri de 'hızlı işe dönüş' olacak. Düzenlemeye göre; işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Böylece işsiz kaldıkları dönemin primleri ödenecek, prim boşlukları olmayacak. Düzenleme ile işsiz kalınan sürenin kısalması, işsizlerin işgücüne daha çabuk dönmelerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.