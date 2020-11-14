HDP'li ilçe başkanı gözaltında!

Emniyet İstihbarat ekipleri Naci Kızıler'in terör örgütü PKK ile bağlantılı çalışmalar yaptığı konusunda ihbar üzerine harekete geçti. İstihbarat ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışma sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı Kızıler'in gözaltına alınması konusunda talimat verdi. Talimat üzerine Terörle Mücadele (TEM) şubesi ekipleri HDP İlçe eş başkanı Naci Kızıler'i ilçedeki evinde gözaltına aldı. Kızıler'in sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



