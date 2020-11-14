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FETÖ'cülerden sahte kutlama!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 27 Nisan 1941 doğumlu olmasına rağmen Atatürk'ün ölüm tarihinden bir gün sonrasını, yani 11 Kasım'ı doğum günü olarak kabul edip kendisini 'mesih' ilan etti. Aralarında basketbolcu Enes Kanter'in de olduğu FETÖ'cüler, 11 Kasım'da Gülen'e mesaj yağdırdı.

Güncel / 14 Kasım 2020 Cumartesi 14:33
FETÖ'cülerden sahte kutlama!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 27 Nisan 1941 doğumlu. Ancak Atatürk'ün ölüm tarihinden bir gün sonrasını, yani 11 Kasım'ı doğum günü olarak kabul ediyor. Kendisini de 'mesih' ilan eden Gülen'e bu tarihte firari FETÖ'cüler tarafından tebrik mesajı yağıyor.

Bu yıl yine 11 Kasım'da firari FETÖ'cüler, Fetullah Gülen'in sahte doğum günü için sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları paylaştı. Aralarında basketbolcu Enes Kanter'in de olduğu FETÖ'cüler, Gülen'in fotoğraflarını da ekleyerek bağlılık mesajı verdi.

Bazı FETÖ'cülerin kutlama mesajlarına '11 Kasım 1938' yazması da dikkat çekti.

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