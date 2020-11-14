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Fatih Terim o sözleri affetmedi!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim sosyal medyadan kendisini hedef alarak ağır hakaretlerle birlikte FETÖ'cü olduğunu iddia eden kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tecrübeli adamın şikâyeti sonrası savcılık tarafından 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Güncel / 14 Kasım 2020 Cumartesi 12:32
Fatih Terim o sözleri affetmedi!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim sosyal medyadan kendisini hedef alarak ağır hakaretlerde ve FETÖ'cü olduğunu iddia ederek paylaşımlarda bulunan kullanıcılar hakkında harekete geçti. Terim, şahısına sosyal medya platformu Twitter üzerinden ağır hakaretlerde bulunan 7 kişiyi savcılığa başvurarak şikayet etti.

'BUNLARLA İRTİBATINI KES, KARİYERİN BİTER'

Teknik adam tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde 15-20 öncesinde FETÖ'nün ne kadar tehlikeli olduğunu tespit ettiğini, takımında böyle bir yapılanmanın mensubu kimseyi istemediğini belirterek tedbir aldığını anlattı. Terim dilekçenin devamında FETÖ'nün futbol imamı olarak bilinen Said Alpsoy'un yayınlanan bir röportajında, 'O dönemde şöyle bir olay olmuştu. Fatih Terim birkaç kez Emre'yi Florya'da odasına çağırıp birazda tehdit eder bir üslupla 'Fethullahçılarla ilişkini kes, bunlar senin bunlar senin kariyerini bitirir, geleceğini karartırlar. Ben takımımda böyle bir yapılanmaya asla ve katiyetle izin vermem' şeklinde konuşarak kendisini FETÖ'ye karşı duruşunun örgüt içerisindeki kişiler tarafından dahi bilindiğini ifade etti.

'KAMUOYUNDA ALGI YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Fatih Terim sosyal medya platformu Twitter üzerinden bazı kullanıcıların kendisini hedef alarak ağır hakaretlerde bulunduğunu, ayrıca FETÖ'cü olduğuna dair asılsız iddiada bulunan kişilerin paylaşımlarını delil olarak sundu. Terim bir kullanıcının hakkında 'Şu Fatih Terim'in tipe bak, bu FETÖ'cü değimliydi' şeklinde paylaşımlarda bulunarak kamuoyunda algı yapılmaya çalışıldığını belirterek şüphelilerin cezalandırılmasını talep etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Fatih Terim'in şikâyetinin ardından savcılık harekete geçerek şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kimliği belirlenen kullanıcılardan H.E., söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu ancak yazılan hakaret içeriklerinin başka bir kişiye yorum olarak yapıldığını söyledi. Savcılık olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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