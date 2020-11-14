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Emrah Serbes’ten pişkin hamle

İZMİR'DE, üç yıl önce alkollü kullandığı araçla yaptığı kazada Özçelik ailesinden 3 kişinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle 13 yıl 4 ay hapse mahkûm olan, ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen eylülde tahliye edilen senarist Emrah Serbes'ten büyük pişkinlik...

Güncel / 14 Kasım 2020 Cumartesi 09:36
Emrah Serbes’ten pişkin hamle

Serbes, ailenin geriye kalan tek ferdi Ahmet Mert Özçelik hakkında icra takibi başlattı. Annebabası ve kardeşini kaybeden Özçelik, Serbes'e 4.5 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı. Dava sonucunda senarist 1.4 milyon TL manevi tazminata mahkum oldu. Serbes, şimdi de avukatı aracılığıyla reddedilen tazminat tutarı için karşı vekalet ücretinin ödenmesini istiyor. Özçelik hakkında 95 bin liralık icra takibi başlatıldı. Sosyal medyada Serbes'e "Vicdanlar zedeleniyor. Avukatlık mı, insanlık mı?" diye tepki gösterildi. Bazı paylaşımlarda da "Uygulama normal hukuki prosedür" denildi.

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