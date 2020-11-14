Ege Denizi’nde deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Ege Denizi bir deprem meydana geldi. Saatler 00:28'i gösterdiğinde meydana gelen deprem, İzmir Seferihisar ve Aydın ilimizde de hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 00.28'de 3.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi.
Yerin 6.88 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir'in Seferihisar ilçesi ve Aydın ilimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.