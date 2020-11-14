Bu kaçıncı skandal?

Bir elinde alkol, diğer elinde sigara ile araba kullanan 'Adanalı' dizisiyle tanınan sözde oyuncu Mehmet Akif Alakurt, büyük tepki çekmişti. Alakurt, bu defa da takipçisini ölümle tehdit etti.







Bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit eden Alakurt, 'Bir gün cinayet işlediğimi duyacak olursanız bunlardan birini yakaladığımı şimdiden bilin. ' ifadelerini kullandı.









Mehmet Akif Alakurt, kan donduran ifadeleri şöyle tamamladı: 'Aileler çocuklarınıza düzgün eğitim verin ki ölen gençlerle ilgili haberler izlediğimizde üzülelim.'







