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Yıllar sonra şaşırtan buluşma!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7'nci Olağan İl Kongresi’nde çocukluk arkadaşı Mehmet Başarslan ile karşılaştı.

Güncel / 13 Kasım 2020 Cuma 20:44
Yıllar sonra şaşırtan buluşma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadyumu’nda gerçekleşen AK Parti Tekirdağ 7'nci Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Buradaki konuşmalarının ardından Erdoğan, stadyumdaki vatandaşların yanına gelerek onları selamladı.

Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocukluk arkadaşı olduğunu ifade eden Mehmet Başarslan, Erdoğan’a kese içinde bir saat hediye etti. Keseyi alarak içine bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başarslan’ı yanına çağırdı ve bir süre sohbet etti.

Sağlık sorunları olduğunu ifade eden ve tedavi masraflarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşıladığını vurgulayan Mehmet Başarslan, "Babamdan kalma bende tarihi değeri çok büyük bir saat vardı. Ona hediye ettim, çünkü o bana maddi yönden çok destek oldu” dedi.

"Allah razı olsun"

Kalp, kanser ve fıtık gibi çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüp iyileştiğini belirten Başarslan, “Bunu önce Allah, sonra Recep Tayyip Erdoğan’a borçluyum. Allah razı olsun. Ahmet Baba ve annesi Tenzile Anne, nur içinde yatsın. Bana sordu, 'bir ihtiyacın var mı, bir şey varsa söyle çekinmeden' dedi. ‘İyi misin’ dedi. Aileme selam söyledi. Ben de onun ailesine selam söyledim. Biz zaten 25 yaşına kadar beraber aynı mahallede büyüdük. Birlikte futbol oynadık Camialtı’nda. Ben Sarıyer’e profesyonel gittim. O İETT’ye gitti" diye konuştu.

Ak PartiNamık KemalRecep Tayyip Erdoğan

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