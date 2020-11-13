Süleyman Soylu'nun acı günü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası Rukiye Dönmez yaşamını yitirdi. Bakan Soylu, cenazeye katılmak üzere Trabzon'a hareket etti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası Rükiye Dönmez, yaşadığı Trabzon'da hayata gözlerini yumdu.



Beş çocuk annesi Dönmez, bugün ikindi namazına müteakiben Of ilçesinde bulunan Çarşıbaşı Cami'nde 14.00'de kılınacak cenaze namazının ardından Kiraz Köyü'nde bulunan aile kabristanına defnedilecek.



Bakan Soylu'nun cenazeye katılmak üzere hava yoluyla Trabzon'a gideceği öğrenildi.