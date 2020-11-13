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Libya'da seçim tarihi belli oldu!

BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkedeki seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılmasını kararlaştırdı.

Dünya / 13 Kasım 2020 Cuma 22:28
Libya'da seçim tarihi belli oldu!

BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkedeki seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılmasını kararlaştırdı.

UNSMIL'in öncülük ettiği ve siyasi çerçevesi, Berlin Konferansı sonuçları ve Suheyrat Anlaşması'na göre çizilen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede seçimlerin yapılması için bir yol haritası belirlemek ve geçiş hükümeti dönemine son vermek amacıyla Tunus'ta düzenleniyor.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in Nisan 2019'da milislerine başkenti ve yönetimi ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle istikrarsızlıkla boğuşan Libya şiddet sarmalına sürüklenmişti.

BM nezdinde Libya'nın meşru temsilcisi Libya hükümetine bağlı güçlerin Hafter ve uluslararası müttefiklerini bu yılın nisan, mayıs aylarında Trablus ve ülkenin batısından uzaklaştırmasıyla, siyasi çözüm arayışları ve müzakereler yeniden ivme kazanmıştı.

Ülke dışında ilk önemli girişim olarak, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Halife Hafter'e bağlı Tobruk Temsilciler Meclisi heyetleri, Fas'ın Buznika kentinde 'Libya Diyalog Toplantıları' başlığıyla 6-10 Eylül ve 2-6 Ekim tarihlerinde iki ayrı turda bir araya geldi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda da Libya hükümeti ile Halife Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalandı.

Ardından, Libya'nın güneybatısındaki Gadamis kentinde geçen hafta düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komitesi toplantılarında, kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması için atılacak somut adımlara ilişkin uzlaşma sağlandı.

Yapılan görüşmelere ilişkin BM'den gelen olumlu açıklamalara rağmen BM'nin siyasi diyalog konferansı için seçtiği 75 katılımcıya, kendilerini temsil etmediği gerekçesiyle Libya içindeki bazı gruplardansa itirazlar yükselmişti.

LibyaTunus

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