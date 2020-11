Koronavirüste tüm aşı çalışmaları çöp olabilir!

Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları devam ederken, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten hem umut veren hem de korkutan son dakika açıklamaları geldi. 'Aşı çalışmalarında ilk sonuçlar açıklandığı üzere oldukça olumlu' diyen Prof. Dr. Tükek salgının grip gibi seyretmesi durumunda ise adeta bir yıkıma neden olacağını belirtti. İşte Tükek'in açıklamalarından öne çıkan son dakika haberi;



Prof Dr. Tufak Tükek : Koronavirüs aşısında çalışmalar bu tempoda gider ve etkinlik sorunuyla karşılaşılmazsa bahar aylarında Koronavirüsün azaldığını görebiliriz' diye konuştu.



EN BÜYÜK KORKUMUZ MUTASYON!



Ancak açıklamalarını sürdüren Tükek kovid-19 mücadelesinde dünyayı tehdit eden en büyük risk faktörünün ise şu aşamada mutasyon olduğunu aktardı. Tükek'e göre koronavirüs eğer mutasyona uğrarsa aşı çalışmaları için her yıl yeni bir takvim işleyebilir ve tedbirler her salgın başlangıcında yeniden başlayabilir.



İLK ÇALIŞMALAR OLUMLU SONUÇLAR VERDİ



Alman firması Biontech ile Pfizer'ın ortak geliştirdiği 'BNT162ö' adlı aşının yanı sıra, Amerika, İngiltere, Rusya ve Çin aşılarının denek çalışmalarının yapıldığı İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki ilk sonuçların umut verici olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tükek, 'Aşı çalışmalarımız sona erdi. İlk sonuçlar açıklandığı üzere oldukça olumlu. Çalışmalarımız bu çizgi ve tempoda giderse ve etkin olma konusunda bir sorunla karşılaşılmazsa bahar aylarına girdiğimizde Kovid-19'un azalacağını göreceğiz.



Tükek'in son dakika açıklamaları içerisinde 'Ancak tüm aşıların aynı derecede etkin ve güvenli olması gerekir. Çünkü farklı aşılardan kullanmak zorunda kalacağız' sözleri de yer aldı.



'MUTASYON OLMAZSA BAŞARACAĞIZ, OLURSA…'



Amerikan, Alman ve Çin aşılarının Ocak, Şubat döneminde Türkiye'ye de gelmiş olacağını dile getiren Prof.Dr.Tükek yaptığı son dakika açıklamasına ek olarak ise korkutan senaryoyu şöyle anlattı;



'Yüzde 90 etkinlikli bir aşı toplumsal bağışıklanma anlamına gelir. Buradaki en büyük risk faktörü virüsün mutasyona uğraması. Koronavirüsün yapısında oluşacak bir mutasyon en korktuğumuz olasılık.



HER MUTASYON ÇALIŞMALARA BAŞTAN BAŞLAMAK ANLAMINA GELİYOR



Şayet Kovid-19 mutasyona uğramazsa bir kez aşı olanlar, ömür boyu virüsten korunmuş olacak. Şayet virüs influenza gibi her yıl farklılık gösterir yani mutasyona uğrarsa, yeni çalışma ve aşı takvimi gerekecektir' diye konuştu. Aşı karşıtlarının sosyal medya üzerinden bir takım komplo teorilerini öne sürdüklerini de dile getiren Prof.Dr.Tükek, şöyle konuştu: 'Kızamık, boğmaca ve çocukluk aşıları dahil bütün aşılardaki süreç Kovid-19 aşı sürecindeki gibi işledi.



Bu son dakika haberi ışığında koronavirüs grip olarak bilinen influenza gibi seyreder ve belli aralıklarla mutasyona uğrarsa aşı çalışmaları her seferinde yeniden gerçekleştirilmek zorunda olacak.



SOĞUK ZİNCİR KONUSU TARTIŞILIYOR



Aşıda Faz 3 gönüllü insan denemeleri sayesinde aşının etkin olup, olmadığı anlaşılıyor. Alman aşısı için soğuk zincir konusu tartışılıyor. Türkiye'de eksi 70, 80 derecede Kovid-19 aşısı muhafaza edecek depolama alanlarımız mevcut. Yetersiz olan kurumlara da gereken soğutucular alınır. Yeter ki aşı çıksın ve Türkiye'ye gelsin.'



GEÇTİĞİMİZ NİSAN AYINA GÖRE KÖTÜ DURUMDAYIZ



İşte Prof. Tükek'in açıklamalarından son dakika ayrıntıları;



'Türkiye'deki günlük yeni hasta sayısının yüzde 35'den fazlası İstanbul'da. Maalesef Kovid-19 hasta ve vaka sayılarında çok ciddi artış söz konusu. Nisan ayından çok daha kötü durumdayız. Sokağa çıkma yasağına karşıyım ancak kafe ve toplu alanlardaki yoğunluğun mutlaka azaltılması gerekiyor. Açıkçası şu aşamadan sonra kısıtlama yapılmadıktan sonra hasta sayısını geriye döndürme şansımız yok.



KURALLARA UYMAYAN BİNLERCE İNSAN VAR



Halen sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan binlerce insan sokaklarda. Aylardır anlatmaktan, uyarmaktan dilimizde tüy bitti. İnsanlarımızda yeterli disiplin ve duyarlılığı göremedik. Test pozitiflik oranımız Haziran ve Temmuz'da yüzde 5'e gerilemişti. Ancak Ağustos ve Eylül döneminde önce yüzde 12 ardından yüzde 15 olan pozitiflik oranı, şuan için yüzde 45'e yaklaşmış durumda.



RAHAT DAVRANIRSAK YATAK SIKINTISI BİLE BAŞ GÖSTEREBİLİR



Bu gidişat devam ederse boş yatak bulmakta sıkıntı yaşanır. Tek kurtuluş reçetesi aşı olacak. Aşıya erişene kadar tıpkı Nisan, Mayıs dönemindeki gibi çok disiplinli davranmalıyız.



İLAÇLAR BİR YERE KADAR KORUR



Eldeki ilaçlar, bir yere kadar koruyucu ve etki sağlayıcı özelliğe sahip. Şuan için en etkin tedavi yöntemi olarak kortizon öne çıkmış durumda. Elimizde kullandığımız ilaçlar var ancak hiçbiri ölümcül seyredecek vakaları ortadan kaldırmıyor. Genetik faktörler mortalitede önemli.'



BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: HEDEFE YAKINIZ AMA



Öte yandan dün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Kovid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Yüzümüzü güldürecek sonucu bekleyelim' sözlerini kullandı.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından, üzerinde Ülkü Tamer'in bir şiirinde yer alan 'İçime çektiğim hava değil, gökyüzüdür' dizesinin yazılı olduğu bir fotoğraf paylaşarak mesaj verdi.



'ÖZLEDİK'



Koca paylaşımında 'Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Kovid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için sağ olun' ifadelerini kullandı.