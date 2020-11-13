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İmamoğlu o projeyi de sahiplendi!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yine AK Parti döneminde yapılan bir projeyi daha sahiplendi. Kemerburgaz'daki Kent Ormanı'nı "imara değil halka açıyoruz" diyerek bir de açılış yaptı.

Güncel / 13 Kasım 2020 Cuma 22:37
İmamoğlu o projeyi de sahiplendi!

Göreve geldiği günden bu yana İstanbul için el ile tutulur tek bir şey yapmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu AK Parti döneminde yapılan bir projeyi daha sahiplendi. 

Kemerburgaz'daki Kent Ormanı'nı "imara değil halka açıyoruz" diyerek bir de açılış yaptı.

'İMARA AÇILIDI' YALANI

Oysa ki gerçek böyle değildi. Kent ormanı, imara hiç açılmadı ve Sarıyer'deki Hacı Osman Korusu'nun ismi değiştirildi ve açılışı yapıldı.

Yapılan bir proje intihalinden başka bir şey değildi.

"KURDELESİNİ KESİP SAHİPLENDİLER"

Skandal olaya ilişkin İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu tüm bu yaşananlara sert bir dille tepki gösterdi. "Bu projeler AK Parti döneminde yapılmış sadece kurdelesi kesilmemişti onu da kesip sahiplendiler" dedi. Göksu "Lafla peynir gemisi yürümez" ifadelerini kullandı.

Ak PartiSarıyer

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