Hollanda'dan skandal harita!

Hollanda'da okullarında Türkiye düşmanlığı öğretiliyor. Ülkedeki kitaplarda Türkiye haritasını bölünmüş olarak gösterdiler. Sözde haritada Türkiye'nin doğusu ve güney doğusunun sözde Ermenistan ve Kürdistan olarak gösterilmesi büyük tepkilere neden oldu.



"RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ"



Söz konusu kitapçığı Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu paylaşarak tepki gösterdi. Kuzu paylaşımında, "Rüyanızda görürsünüz! Türk ve Türkiye düşmanlığı Hollanda okullarında bakın nasıl bir boyut aldı" dedi. Kuzu, alçakça tutumları eğitim müfettişliğine şikayet ettiğini ve kitabın derhal kaldırılmasını talep ettiğini belirtti.



Hollanda'ya yoğun tepki yağıyor.