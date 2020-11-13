USD (Alış - Satış) : 7,63 - 7,64 EURO (Alış - Satış) : 9,02 - 9,03

Hollanda'dan skandal harita!

Hollanda'dan Türkiye'ye alçakça tutum. Okullarda AB ve Gümrük birliği ile ilgili verilen derslerdeki Avrupa haritasında Türkiye'nin doğusu parçalanmış, bir bölümü Ermenistan'a, bir bölümü de ABD ve Avrupa tarafından kurulmaya çalışılan terör örgütü PKK devletçiğine verilmiş şekilde kitap derslerinde yer aldı.

Güncel / 13 Kasım 2020 Cuma 21:26
Hollanda'dan skandal harita!

Hollanda'da okullarında Türkiye düşmanlığı öğretiliyor. Ülkedeki kitaplarda Türkiye haritasını bölünmüş olarak gösterdiler. Sözde haritada Türkiye'nin doğusu ve güney doğusunun sözde Ermenistan ve Kürdistan olarak gösterilmesi büyük tepkilere neden oldu.

"RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ"

Söz konusu kitapçığı Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu paylaşarak tepki gösterdi. Kuzu paylaşımında, "Rüyanızda görürsünüz! Türk ve Türkiye düşmanlığı Hollanda okullarında bakın nasıl bir boyut aldı" dedi. Kuzu, alçakça tutumları eğitim müfettişliğine şikayet ettiğini ve kitabın derhal kaldırılmasını talep ettiğini belirtti.

Hollanda'ya yoğun tepki yağıyor.

ErmenistanHollandaMilletvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı