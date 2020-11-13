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Elon Musk'ın test sonucu şaşırttı!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve özel uzay şirketi SpaceX'in sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dört koronavirüs testi yapıldı. Bunlardan ikisi pozitif, diğer ikisi ise negatif çıktı. Sahte bir durum söz konusu" dedi.

Güncel / 13 Kasım 2020 Cuma 14:10
Elon Musk'ın test sonucu şaşırttı!

Sosyal medya hesabından mesajlar paylaşan Musk, “Oldukça düzmece bir şeyler dönüyor. Bugün dört kez koronavirüs testine girdim. İki testin sonucu negatif, diğer iki testin sonucu ise pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire. BD'nin hızlı antijen testi” dedi.Sosyal medya hesabından mesajlar paylaşan Musk, “Oldukça düzmece bir şeyler dönüyor. Bugün dört kez koronavirüs testine girdim. İki testin sonucu negatif, diğer iki testin sonucu ise pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire. BD'nin hızlı antijen testi” dedi.

Testlerin güvenirliliği sorgulanıyor

53 milyon takipçisi arasından gelen soruları da yanıtlayan Musk, “Eğer bu benim başıma geliyorsa, başkalarının da başına geliyordur. Farklı laboratuvarlardan PCR testi yaptırıyorum. Sonuçları 24 saat içinde belli olur” ifadelerini kullandı.

Musk belirti gösterip göstermediğine yönelik başka bir soruya ise, “Tipik grip belirtileri. Sıra dışı bir şey olmadı” yanıtını verdi.

Musk'ın bu açıklamaları, testlerin güvenilirliğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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