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Yangın falan umurlarında değil tek dertleri Beyaz TV!

Ankara Siteler’de çıkan yangında vatandaşın sesini duyurmaya çalışan Beyaz Ana Haber ekibine Mansur Yavaş’ın adamları tarafından saldırı yapıldı.

Güncel / 12 Kasım 2020 Perşembe 22:16
Yangın falan umurlarında değil tek dertleri Beyaz TV!
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Ankara'da mobilya atölye ve mağazalarının bulunduğu Siteler semtindeki bir toptancıda yangın çıktı. Çamlıtepe Caddesi'ndeki bir sunta toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki binalara da sıçradı.

TEK DERTLERİ BEYAZ TV!

Olay sırasında ilginç bir şekilde Ankara Büyüşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adamlarının ilgi odağı ise yangın değil Beyaz TV'nin yayınıydı. Beyaz Ana Haber ekibi olay yerinde incelemelerde bulunan Yavaş'a soru sormak isteyince ise işler çığırından çıktı. Ne yaptığını bilmeyen şehir eşkiyaları önce görevini yapmak için olay yerinde bulunan Beyaz TV Muhabirini önce engellemeye çalıştı. Daha sonra küfür ve hakaretler ederek Beyaz TV kameralarına saldırdı. 

YAYINI SABOTE ETTİLER!

Yaptıkları magandalık yetmezmiş gibi Yavaş'ın adamları Beyaz Ana Haber'in çevredekilerle röportaj yapmasını da sobede etmeye çalıştı. Yangın sürerken, onların tek derdi ise Beyaz TV oldu. Mansur Yavaş'ın ekibinin bunu yaparken ki pişkin tavrı ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Yavaş'ın ekibi kendi yaptıkları skandalı telefon kamerası ile kayıt altına aldı. 




Mansur Yavaş

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