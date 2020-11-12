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'Tarihimize şanlı zafer olarak geçecek!'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Aliyev paylaşımında, "Bunlar her birimizin hayatındaki en mutlu anlar. İkinci Karabağ Savaşı, Azerbaycan'ın şanlı zaferi olarak tarihe geçecek. Tüm halkımız zaferin kazanılmasında birlik ve beraberlik sergiledi. Zafer, askerlerimizin profesyonelliği ve kahramanlığı sayesinde elde edildi." ifadelerini kullandı.

Güncel / 12 Kasım 2020 Perşembe 00:09
'Tarihimize şanlı zafer olarak geçecek!'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından Ermenistan zaferi ile ilgili bir açıklama yaptı.



"ŞANLI ZAFER TARİHE GEÇECEK"

Aliyev yaptığı paylaşımda, "Bunlar her birimizin hayatındaki en mutlu anlar. İkinci Karabağ Savaşı, Azerbaycan'ın şanlı zaferi olarak tarihe geçecek. Tüm halkımız zaferin kazanılmasında birlik ve beraberlik sergiledi. Zafer, askerlerimizin profesyonelliği ve kahramanlığı sayesinde elde edildi. Onlar toprağımızı düşmandan karış karış kurtardılar ve bu zaferi halkımıza verdiler. Savaş alanındaki zafer, siyasi arenada da zafere götürdü. Biz tarihi zaferimizi hukuki ve siyasi alanda daha da güçlendireceğiz. Halkımızın birliği, işgalden kurtarılmış toprakları yeniden canlandırmamıza fırsat verecektir. Karabağ yeniden doğacak, canlanacak. Karabağ gerçek bir cennet alanına dönüşecek. Mültecilerin geri dönmesi için öncelikle güvenlik ve altyapı konularının çözümlenmesi gerekiyor. Bu bölgeler mayınlardan temizlenmelidir. Biz bu sürece uluslararası kuruluşları da dahil edeceğiz. Savaş sırasında yıkılan tüm evler devlet tarafından yeniden inşa edilecek, hasar gören evler restore edilecek, kayıp mallar tazmin edilecek. Yaralı askerlerimizin normal hayata dönmesi için gerekli tüm tedbirler alınacak. Şehit ailelerinin sorunları çözülecek." ifadelerini kullandı.

ErmenistanAzerbaycan

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