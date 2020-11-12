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Süt rezaletinde yeni gelişme!

Konya'da bir süt fabrikasında çekilen ve TikTok'ta paylaşılan görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen mide bulandıran görüntülerin ortaya çıkmasının ardından süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut'un avukatından son dakika açıklama geldi. Avukat Ahmet Kaya süt kazanının içinde bulunan sıvının süt olmadığını iddia etti.

Güncel / 12 Kasım 2020 Perşembe 18:07
Süt rezaletinde yeni gelişme!

Konya'da süt banyosu yapan işçiye ait görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Konya'da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut'un avukatı Ahmet Kaya, açıklamayaptı. Avukat Kaya, kazanın içinde bulunan maddenin sıcak su ve dezenfektan olduğunu öne sürdü. İşte son dakika haberin detayları...

YÜZDE 90 ORANINDA SICAK SU, KALANI DA DEZENFEKTAN...

Kaya'nın açıklamaları şu şekilde; ''Burada kullanılan malzeme yüzde 90 oranında sıcak su, kalanı da dezenfektan malzemesidir. Yaptıkları eylem tabi ki tasvip edilemez. Kendileri de bu durumdan dolayı pişmandırlar Özellikle çalıştıkları iş yerinde süt toplama merkezinde yapmalarından dolayı. Ancak ceza kanunu anlamında müvekkillere isnat edilen suçların karşılığı bir eylem yoktur."

HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK BİR DURUM YOK

Halk sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Kaya, "Bu eylemlerinden dolayı herhangi bir şekilde insanlardan ya da hayvanlardan zarar görme durumu da söz konusu da değildir'' dedi.

ŞAKA AMAÇLI

Görüntülerin işçiler tarafından şaka amaçlı çekildiğini söyleyen Avukat Ahmet Kaya, ''Müvekkillerim, bu kaydı iş yerinde çekmelerinden dolayı pişmandırlar. Bu videoyu çekme amaçlarının da Emre Sayar'ın çalışmasında bir yanlışlık olduğunu, bunu da hem şaka amaçlı, hem ceza amaçlı yıkanma eylemi olarak yaptıklarını söylediler. Ancak sütün kesinlikle kullanılmadığını söyleyebiliriz.

YANLIŞIN FARKINDALAR

Müvekkillerim yanlış yaptıklarının farkındalar. Ama kesinlikle suç işleme, ya da halk sağlığına zarar verme amaçları yoktur. Ceza kanununda çok karşılığı olmayan bir durum var. Bu eylemlerinden dolayı da pişmandırlar. Yanlışlık yaptıklarının farkındadırlar'' diye konuştu.

ÇOK AZ MİKTARDA SÜT KATILMIŞ

Kaya, ''Ben avukatları olarak iş yeri kamera görüntülerini istedim. Kamera görüntülerinde, teknenin içerisine su katıldığı, dezenfektan malzemesi katıldığı, çok az miktarda süt görüntüsü olsun diye süt atığı katıldığı görülmektedir. Eylemin gerçekleşmesinden sonra da kazanın tamamının da tahliye edildiği apaçık görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Ahmet Kaya

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