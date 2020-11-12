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Sakarya gaz sahasından müjde!

Denizlerimizde son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Kanuni ile güçlenen mavi vatan arama filomuz kararlılıkla çalışmalarını sürdürürken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den müjde niteliğinde açıklamalar geldi. Bakan Dönmez Karadeniz'in Sakarya gaz sahası ismi verilen bölümünde açılacak kuyu sayısını ilan etti ve 2023'te gazın karaya taşınıp iletim sistemleriyle halkımızın kullanımına açılacağını aktardı. İşte Fatih Dönmez'in milletimize müjdelediği son dakika haberleri...

Güncel / 12 Kasım 2020 Perşembe 09:18
Sakarya gaz sahasından müjde!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez verdiği son dakika haberinde Türkiye'yi Karadeniz gazı ve kritik bilgilerle müjdeledi. Karadeniz'in Sakarya havzasında yaklaşık 40 kuyu açacaklarını ve 2023'te bu gazı karaya taşıyıp doğalgaz iletim sistemine bağlayacaklarını söyledi. Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarihi nitelikteki adımları ve Karadeniz gazına ilişkin son dakika bilgilerini aktardı. İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar...

KANUNİ DE BAŞLIYOR

'Fatih gemimiz 5 Kasım'da Sakarya Sahası'ndaki Türkali-1 kuyusunda sondaja başlandı. Mersin/ Taşucu limanından ayrılan Kanuni sondaj gemimiz ise 2021'in ilk aylarında Karadeniz'de faaliyete başlayacak'

40 KUYU AÇILACAK

Bakan Dönmez milletimize açıklamalarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaz sonunda açıkladığı ve Türkiye'yi sevince boğan Karadeniz Doğal Gazının çıkarılarak kullanıma sunulmasına ilişkin kritik bilgiler verdi. Dönmez'in açıklamalarında Karadeniz'de açılacak kuyu sayısı da vardı. Buna göre Karadeniz Sakarya gaz sahasında 40 kuyu açılacak.

DOĞALGAZ 2023'TE KARAYA TAŞINMIŞ OLACAK

Karadeniz doğalgazının ne zaman karaya taşınacağı ve halkın kullanımına sunulacağına ilişkin bilgiler de veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'de ekonomik olarak tarihi bir dönüşümü sağlayacak olan Karadeniz gazının 2023 yılında karaya taşınacak sistemler ile artık son aşamaya geleceğini ve böylece halkın kullanımına sunulabileceğini aktardı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ MÜJDESİ

Güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında Kalyon Enerji tarafından Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile yaklaşık 1.4 milyar dolar yatırım büyüklüğü olan Avrupa ve Ortadoğu'nun tek tam entegre güneş paneli üretim tesisinin açıldığını hatırlatan Dönmez, 'Bu tesis sayesinde 100 milyon dolarlık panel ve ekipman ithalatı önlenecek. Burada üretilecek ilk yerli güneş panelleri 1000 megavatlık Karapınar GES'te kullanılacak' şeklinde konuştu.

ERTUĞRUL GAZİ GELİYOR

Saros Körfezi'nde üçüncü FSRU tesisinin devreye alınması için çalışmaların devam ettiğini belirten Dönmez verdiği son dakika haberinde '170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye'nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi ise yıl sonunda ülkemizde olacak' diye konuştu.

Güneş Enerjisi SantraliFatih DönmezRecep Tayyip Erdoğan

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